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Происшествия

В центре Душанбе облава на призывников попала на видео

В центре Душанбе очевидцы сняли на видео насильственное задержание призывника сотрудниками военкомата. Об этом сообщила «Фергана» со ссылкой на группу «Мы — таджикистанцы» в Facebook.

Инцидент произошел 23 апреля. На видео зафиксировали, как несколько мужчин в гражданской одежде пытаются насильно усадить молодого человека в машину.

Военные пытались помешать записи, но девушка, снимающая происходящее на телефон, произносит: «Не трогайте! Это гражданское общество». Водитель машины, увидев интерес прохожих к инциденту, начал снимать с него номера. В итоге призывнику удалось освободиться от преследователей.

Облавы на призывников распространены в Таджикистане повсеместно: военные пытаются так выполнить план по призыву. Большая часть молодых таджикистанцев в трудовой миграции, а остальные стараются по возможности «откосить».

В Минобороны неоднократно заявляли о намерении положить конец практике насильственного призыва, а осенью 2018 года решили открыть общественные приемные во всех военкоматах страны, отметило агентство.
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