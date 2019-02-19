В Бишкеке задержали преступника, подозреваемого в похищении и жестоком избиении

Милиционеры задержали находившегося в межгосударственном розыске жителя Чуйской области, подозреваемого в похищении человека и жестоком избиении. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Кыргызстана.

В конце декабря 2015 года в одном из сел Кочкорского района неизвестные избили 36-летнего местного жителя. Злоумышленники вызвали мужчину из дома, угрожая оружием и физической расправой, посадили в автомашину и увезли на кладбище на окраине села. Преступники издевались над похищенным, били, поломали ноги и руки металлическим прутом, вырвали зубы плоскогубцами.

Потерпевшего с многочисленными ранами госпитализировали.

ОВД Кочкорского района в начале января 2016-го возбудил уголовное дело. Задержали двоих граждан, которые состоят на оперативном учете как активные члены одной из организованных преступных группировок. Им предъявили обвинения в похищении человека группой лиц с применением насилия, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью способом, носящим характер мучения и истязания.

Впоследствии их осудили на длительные сроки. Одному из участников преступной группы тогда удалось скрыться.

Гражданин А.А., 1989 года рождения, уроженец Токмака, с апреля 2016 года находился в межгосударственном розыске. Он состоит на оперативном учете как активный член одной из ОПГ.

16 февраля 2019-го его задержали и водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.