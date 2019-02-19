17:07
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Бишкеке задержали преступника, подозреваемого в похищении и жестоком избиении

Милиционеры задержали находившегося в межгосударственном розыске жителя Чуйской области, подозреваемого в похищении человека и жестоком избиении. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Кыргызстана.

В конце декабря 2015 года в одном из сел Кочкорского района неизвестные избили 36-летнего местного жителя. Злоумышленники вызвали мужчину из дома, угрожая оружием и физической расправой, посадили в автомашину и увезли на кладбище на окраине села. Преступники издевались над похищенным, били, поломали ноги и руки металлическим прутом, вырвали зубы плоскогубцами.

Потерпевшего с многочисленными ранами госпитализировали.

ОВД Кочкорского района в начале января 2016-го возбудил уголовное дело. Задержали двоих граждан, которые состоят на оперативном учете как активные члены одной из организованных преступных группировок. Им предъявили обвинения в похищении человека группой лиц с применением насилия, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью способом, носящим характер мучения и истязания.

Впоследствии их осудили на длительные сроки. Одному из участников преступной группы тогда удалось скрыться.

Гражданин А.А., 1989 года рождения, уроженец Токмака, с апреля 2016 года находился в межгосударственном розыске. Он состоит на оперативном учете как активный член одной из ОПГ.

16 февраля 2019-го его задержали и водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.
Ссылка:
просмотров: 80
Версия для печати
Материалы по теме
В Джалал-Абаде злоумышленники, похитив мужчину, потребовали $20 тысяч
В Джалал-Абаде член ОПГ незаконно хранил обрез и патроны
Бревна в своих глазах не видим. Замглавы МВД обвинил СМИ в пропаганде ОПГ
Избитый сын Молдомусы Конгантиева отказался от претензий к обидчику
В Москве дворника из Кыргызстана избил работодатель
В городе Ош милиция задержала подростков, издевавшихся над пожилым мужчиной
Кыргызстанец изменил показания и говорит: в полиции Магнитогорска его не били
В Кемине сотрудница айыл окмоту обвинила местного депутата в избиении
Член ОПГ, обещая выбить долг, взял 17 тысяч сомов и скрылся
В Оше чемпиона ММА и члена ОПГ освободили от уголовной ответственности
Популярные новости
Попавшая в&nbsp;ДТП стилист Асель Мамбеткалиева находится в&nbsp;коме Попавшая в ДТП стилист Асель Мамбеткалиева находится в коме
В&nbsp;Бишкеке Lexus врезался в&nbsp;столб. Водитель погиб, пассажирка госпитализирована В Бишкеке Lexus врезался в столб. Водитель погиб, пассажирка госпитализирована
Майор милиции подбрасывал наркотики и&nbsp;вымогал деньги за&nbsp;развод. Он&nbsp;задержан Майор милиции подбрасывал наркотики и вымогал деньги за развод. Он задержан
Коррупция в&nbsp;налоговой. Начальника УГНС временно отстранили от&nbsp;должности Коррупция в налоговой. Начальника УГНС временно отстранили от должности
Бизнес
О! улучшил работу 4G&nbsp;в&nbsp;Чуйской области: введено более 140 новых баз LTE О! улучшил работу 4G в Чуйской области: введено более 140 новых баз LTE
Услуги Lalafo теперь можно оплатить в&nbsp;терминалах системы &laquo;Асиснур&raquo; Услуги Lalafo теперь можно оплатить в терминалах системы «Асиснур»
Четыре способа быстро оплатить штрафы с&nbsp;помощью &laquo;Росинбанка&raquo; Четыре способа быстро оплатить штрафы с помощью «Росинбанка»
&laquo;Бакай Банк&raquo; снизил процентные ставки на&nbsp;бизнес и&nbsp;агрокредиты на&nbsp;3&nbsp;процента «Бакай Банк» снизил процентные ставки на бизнес и агрокредиты на 3 процента