Изнасилование девочки в Узгене. Потерпевшая собирается рожать

Изнасилованная родным отцом 14-летняя девочка собирается рожать. Об этом 24.kg сообщили в кризисном центре, где временно живет подросток.

Потерпевшая находится на седьмом месяце беременности. Ее наблюдают психологи, гинекологи и другие специалисты.

«Девочка неграмотная. Возможно, она и посещала школу, но писать до сих пор не умеет. Она проходит полное обследование, первое время после родов будет в кризисном центре. Пол ребенка пока неизвестен. Младшие братья девочки сейчас в интернате, а старшие живут своей жизнью», — сообщили редакции.

В Узгене милиционеры проводили подворовой обход и выявили беременную девочку. Оказалось, подросток забеременела после изнасилования родным отцом, который страдает психическим заболеванием. Подозреваемого водворили в СИЗО.