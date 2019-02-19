20:12
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия
Сюжет: Насилие над детьми (182)

Изнасилование девочки в Узгене. Потерпевшая собирается рожать

Изнасилованная родным отцом 14-летняя девочка собирается рожать. Об этом 24.kg сообщили в кризисном центре, где временно живет подросток.

Потерпевшая находится на седьмом месяце беременности. Ее наблюдают психологи, гинекологи и другие специалисты.

«Девочка неграмотная. Возможно, она и посещала школу, но писать до сих пор не умеет. Она проходит полное обследование, первое время после родов будет в кризисном центре. Пол ребенка пока неизвестен. Младшие братья девочки сейчас в интернате, а старшие живут своей жизнью», — сообщили редакции.

В Узгене милиционеры проводили подворовой обход и выявили беременную девочку. Оказалось, подросток забеременела после изнасилования родным отцом, который страдает психическим заболеванием. Подозреваемого водворили в СИЗО.

Ссылка:
просмотров: 329
Версия для печати
Материалы по теме
Изнасилование школьницы в Узгене. Подростка перевели на заочное обучение
Изнасилование дочери. Отца водворили в СИЗО на два месяца
Изнасилование девочки в Узгене. Подозреваемого проверяют на вменяемость
В Узгене братья изнасилованной отцом девочки знали о происходящем, но молчали
В Узгене девочка забеременела после изнасилования родным отцом
В Майлуу-Суу мужчина вступил в половую связь с девятиклассницей
В Таласе школьник изнасиловал 13-летнюю. Жертва призналась об этом в суде
Дело о попытке изнасилования в Ноокате пересмотрено. Подсудимый отпущен
Изнасилование в туалете кинотеатра. Милиция возбудила уголовное дело
Изнасиловавшего падчерицу мужчину приговорили к 20 годам тюрьмы
Популярные новости
Попавшая в&nbsp;ДТП стилист Асель Мамбеткалиева находится в&nbsp;коме Попавшая в ДТП стилист Асель Мамбеткалиева находится в коме
В&nbsp;Бишкеке Lexus врезался в&nbsp;столб. Водитель погиб, пассажирка госпитализирована В Бишкеке Lexus врезался в столб. Водитель погиб, пассажирка госпитализирована
Майор милиции подбрасывал наркотики и&nbsp;вымогал деньги за&nbsp;развод. Он&nbsp;задержан Майор милиции подбрасывал наркотики и вымогал деньги за развод. Он задержан
В&nbsp;Бишкеке задержали преступника, подозреваемого в&nbsp;похищении и&nbsp;жестоком избиении В Бишкеке задержали преступника, подозреваемого в похищении и жестоком избиении
Бизнес
О! улучшил работу 4G&nbsp;в&nbsp;Чуйской области: введено более 140 новых баз LTE О! улучшил работу 4G в Чуйской области: введено более 140 новых баз LTE
Услуги Lalafo теперь можно оплатить в&nbsp;терминалах системы &laquo;Асиснур&raquo; Услуги Lalafo теперь можно оплатить в терминалах системы «Асиснур»
Четыре способа быстро оплатить штрафы с&nbsp;помощью &laquo;Росинбанка&raquo; Четыре способа быстро оплатить штрафы с помощью «Росинбанка»
&laquo;Бакай Банк&raquo; снизил процентные ставки на&nbsp;бизнес и&nbsp;агрокредиты на&nbsp;3&nbsp;процента «Бакай Банк» снизил процентные ставки на бизнес и агрокредиты на 3 процента