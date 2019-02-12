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Происшествия

Водитель депутата Урмата Самаева использовал подложные номера. Его оштрафовали

Водитель депутата Жогорку Кенеша Урмата Самаева оштрафован за использование подложных номеров. Об этом 24.kg сообщили в УОБДД Чуйской области.

Водитель установил номера 1200 ST на автомобиль Land Cruiser-200. Когда сотрудники УОБДД проверили госномер, выяснилось, что он зарегистрирован на другое авто.

«Госномер 1200 ST зарегистрирован за автомобилем Mercedes. Водитель депутата Урмата Самаева незаконно установил их на Land Cruiser-200. Инспекторы УОБДД Токмака составили протокол и оштрафовали нарушителя на 5,5 тысячи сомов», — отметили в УОБДД.

Напомним, что имя депутата Урмата Самаева фигурирует в деле о перестрелке близ Токмака. Один участник перестрелки — родственник парламентария — госпитализирован. На больничную койку попал и второй участник конфликта. Суд вынес постановление об аресте обоих — Аскат Усенов и Дастан Бейшенкулов водворены в СИЗО.
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