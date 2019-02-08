11:16
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Москве дети мигрантов из Кыргызстана попали в реанимацию после пожара

В Москве дети мигрантов из Кыргызстана попали в реанимацию после пожара. Следователи выясняют обстоятельства возгорания. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, вечером 6 февраля в строительной бытовке на улице Родниковой произошел пожар. «Из горящей постройки рабочие спасли двух девочек. Семимесячная малышка получила ожоги лица и кисти, а ее трехлетняя сестра — ожоги лица, ушей, кистей и стоп. Детей доставили в хирургическую реанимацию», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что бытовка, в которой произошло возгорание, находится у электродепо «Солнцево». Рабочие депо сами ликвидировали пожар и вынесли детей из огня. Возгорание, по предварительным данным, произошло из-за неосторожного обращения с электроприборами.

Установлены родители девочек — уроженцы КР, проживающие в Москве.

Сотрудники Следственного комитета разбираются в обстоятельствах произошедшего и выясняют, почему дети оказались в строительном вагончике и где в момент пожара были их родители.
Ссылка:
просмотров: 421
Версия для печати
Материалы по теме
В Москве задержали девять граждан Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана
В Москве дворника из Кыргызстана избил работодатель
Кыргызстанец изменил показания и говорит: в полиции Магнитогорска его не били
С начала 2019 года в Кыргызстан доставили 19 грузов 200
Выходец из Кыргызстана подозревается в причастности к взрывам в Магнитогорске
В Москве смотрящий кыргызстанец вымогал деньги у соотечественников
Мигранты в России хотят обучать детей кыргызскому языку
Кыргызстанцы за рубежом. Получить консультацию консульства станет проще
В Швеции предъявили обвинения в терроризме выходцам из Кыргызстана и Узбекистана
В Швеции предотвратили теракт, готовящийся уроженцами Узбекистана и Кыргызстана
Популярные новости
В&nbsp;Узгене братья изнасилованной отцом девочки знали о&nbsp;происходящем, но&nbsp;молчали В Узгене братья изнасилованной отцом девочки знали о происходящем, но молчали
В&nbsp;Таласе водитель такси изнасиловал пассажирку. Его отпустили под домашний арест В Таласе водитель такси изнасиловал пассажирку. Его отпустили под домашний арест
В&nbsp;Узгене девочка забеременела после изнасилования родным отцом В Узгене девочка забеременела после изнасилования родным отцом
Члена &laquo;Кырк чоро&raquo; избили и&nbsp;ограбили. Его соратники заявляют об&nbsp;угрозах Члена «Кырк чоро» избили и ограбили. Его соратники заявляют об угрозах
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; оказал помощь детской больнице в&nbsp;городе&nbsp;Ош «Газпром Кыргызстан» оказал помощь детской больнице в городе Ош
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: новый офис Кара-Суйской газовой эксплуатационной службы «Газпром Кыргызстан»: новый офис Кара-Суйской газовой эксплуатационной службы
ОсОО &laquo;Мобильник&raquo;: Все платежи клиентов будут гарантированно проведены ОсОО «Мобильник»: Все платежи клиентов будут гарантированно проведены
MegaCom увеличил 4G-покрытие в&nbsp;Чуйской области MegaCom увеличил 4G-покрытие в Чуйской области