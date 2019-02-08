В Москве дети мигрантов из Кыргызстана попали в реанимацию после пожара. Следователи выясняют обстоятельства возгорания. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, вечером 6 февраля в строительной бытовке на улице Родниковой произошел пожар. «Из горящей постройки рабочие спасли двух девочек. Семимесячная малышка получила ожоги лица и кисти, а ее трехлетняя сестра — ожоги лица, ушей, кистей и стоп. Детей доставили в хирургическую реанимацию», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что бытовка, в которой произошло возгорание, находится у электродепо «Солнцево». Рабочие депо сами ликвидировали пожар и вынесли детей из огня. Возгорание, по предварительным данным, произошло из-за неосторожного обращения с электроприборами.

Установлены родители девочек — уроженцы КР, проживающие в Москве.

Сотрудники Следственного комитета разбираются в обстоятельствах произошедшего и выясняют, почему дети оказались в строительном вагончике и где в момент пожара были их родители.