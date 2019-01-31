Заклеили рты, связали. В Базар-Коргоне милиция задержала подозреваемых в разбое

В Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области милиция задержала подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

Уточняется, что 21 января четверо мужчин ворвались в дом в масках, связали хозяйку дома, ее дочь и четырехлетнюю девочку.

«Женщинам заклеили рты скотчем. Злоумышленники связали не только взрослых, но и четырехлетнюю внучку хозяйки. Ворвавшиеся требовали деньги, когда хозяйка ответила, что их нет, ее избили и угрожали убить. Дочь хозяйки и девочка не пострадали. Преступление зарегистрировано в ЕРПП по статье «Разбой», — сообщили в УВД.