16:16
USD 69.85
EUR 79.55
RUB 1.05
Происшествия

Курды захватили подготовившего 40 терактов главаря «Исламского государства»

Фото Global Look Press/ZUMA

Арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (СДС) заявили о задержании Усамы Увейда ас-Салиха — одного из главарей «Исламского государства» (группировка запрещена в Кыргызстане), который подготовил более 40 терактов в Сирии. Об этом сообщили «Известия».

«Отряд разведки смог отследить местонахождение Усамы Увейда ас-Салиха 22 ноября в деревне ат-Таана провинции Дейр-эз-Зор и задержать его после того, как он попал в засаду. Он непосредственно участвовал в планировании и осуществлении более 40 терактов группировки в провинции Дейр-эз-Зор», — говорится в сообщении СДС.

По словам представителей «Сирийских демократических сил», ас-Салих отвечал за безопасность «Исламского государства» в Ракке и Дейр-эз-Зоре и является одним из самых опасных руководителей террористов.

  • СДС — группировка, которую поддерживают США. Она контролирует районы на северо-востоке Сирии. В Дамаске отмечали, что действия отрядов СДС без разрешения властей незаконны.
Ссылка:
просмотров: 342
Версия для печати
Материалы по теме
Выходец из Кыргызстана перевел 700 тысяч рублей террористам в Сирии
Американские СМИ назвали следующую страну-жертву «Исламского государства»
Бородатую старушку случайно назвали лидером террористов
Террориста, участника боевых действий в Сирии задержали в Кыргызстане
ИГИЛ пытается создать новые опорные центры халифата в Центральной Азии
В Джалал-Абаде мужчину осудили на пять лет за участие в войне в Сирии
ИГИЛ перебрасывает диверсантов в Центральную Азию
Черный флаг с надписью «Всевышний Аллах». Милиция нашла владельца
Ошиблись: рисунок на флаге клуба автолюбителей приняли за знак ИГИЛ
Кыргызстанца обвинили в вербовке боевиков в России
Популярные новости
В&nbsp;Китае только в&nbsp;одном районе задержали около 22&nbsp;тысяч кыргызов В Китае только в одном районе задержали около 22 тысяч кыргызов
Массовая драка школьников в&nbsp;Оше. Задержаны 30&nbsp;человек Массовая драка школьников в Оше. Задержаны 30 человек
В&nbsp;МВД рассказали подробности убийства прокурора Баткенской области В МВД рассказали подробности убийства прокурора Баткенской области
В&nbsp;Бишкеке Mercedes разорвало пополам в&nbsp;результате ДТП. Двое человек погибли В Бишкеке Mercedes разорвало пополам в результате ДТП. Двое человек погибли
Бизнес
Скидка 50&nbsp;процентов от&nbsp;MegaCom на&nbsp;красивые номера Скидка 50 процентов от MegaCom на красивые номера
Новый офис газовой эксплуатационной службы открыт в&nbsp;Кара-Балте Новый офис газовой эксплуатационной службы открыт в Кара-Балте
В&nbsp;Таиланд с&nbsp;интернет-роумингом от&nbsp;О! В Таиланд с интернет-роумингом от О!
До&nbsp;финала акции банка &laquo;Бай-Тушум&raquo; по&nbsp;картам VISA и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; осталось 15&nbsp;дней До финала акции банка «Бай-Тушум» по картам VISA и «Элкарт» осталось 15 дней