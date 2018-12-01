Курды захватили подготовившего 40 терактов главаря «Исламского государства»

Арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (СДС) заявили о задержании Усамы Увейда ас-Салиха — одного из главарей «Исламского государства» (группировка запрещена в Кыргызстане), который подготовил более 40 терактов в Сирии. Об этом сообщили «Известия».

«Отряд разведки смог отследить местонахождение Усамы Увейда ас-Салиха 22 ноября в деревне ат-Таана провинции Дейр-эз-Зор и задержать его после того, как он попал в засаду. Он непосредственно участвовал в планировании и осуществлении более 40 терактов группировки в провинции Дейр-эз-Зор», — говорится в сообщении СДС.

По словам представителей «Сирийских демократических сил», ас-Салих отвечал за безопасность «Исламского государства» в Ракке и Дейр-эз-Зоре и является одним из самых опасных руководителей террористов.