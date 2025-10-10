Суд Германии разрешил депортировать члена ИГИЛ из Таджикистана на родину

Высший административный суд земли Северный Рейн-Вестфалия в Мюнстере принял решение о депортации в Таджикистан мужчины, осужденного в Германии за участие в джихадистской группировке «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что решение суда вступило в законную силу после отклонения апелляции подсудимого.

По данным суда, гражданин Таджикистана вступил в ряды ИГ в 2015 году, принимал участие в боевых действиях в Сирии и Ираке. В 2017 году Верховный земельный суд Дюссельдорфа приговорил его к пяти годам лишения свободы за членство в иностранной террористической организации. После отбытия наказания его депортация была приостановлена из-за опасений, что в Таджикистане мужчину могут подвергнуть пыткам. Однако в 2024 году запрет на высылку был снят. Таджикские власти направили немецкой стороне вербальную ноту, в которой гарантировали, что осужденному не будет угрожать жестокое обращение.

Административный суд Мюнстера, а затем и суд Северного Рейна-Вестфалии признали, что риск пыток для мужчины «со значительной вероятностью» больше не существует. Суд отметил депортацию допустимой.