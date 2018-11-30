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Происшествия

Лайнер Ангелы Меркель совершил экстренную посадку из-за поломки систем связи

Фото © AFP 2018/dpa/Michael Kappeler. Самолет канцлера Германии Ангелы Меркель. Архивное фото

Технический сбой на правительственном авиалайнере канцлера Германии Ангелы Меркель, совершившем вынужденную посадку в Кельне, затронул все системы, отвечающие за связь самолета с землей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на журнал Spiegel.

По данным издания, ситуация на борту лайнера была настолько серьезной, что о ней сразу сообщили министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен. На место посадки лайнера в аэропорту Кельна прибыли пожарные автомобили.

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Как пишет газета Welt, пилот самолета Ангелы Меркель отправил аварийный код 7600 через 20 минут после вылета. Данный код используют, чтобы сигнализировать о потере надежной связи с авиадиспетчерами.

Ранее агентство DPA сообщило, что самолет Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне по пути на саммит G20 в Буэнос-Айресе из-за технической неисправности.

Ангела Меркель призналась: узнав от бортпроводников об инциденте, сначала решила, что что-то произошло в Германии. Канцлер выразила мнение, что случившееся не говорит о ненадежности правительственных лайнеров.

Как пишет Welt, из-за инцидента Ангела Меркель, вероятно, пропустит начало саммита G20. По информации издания, вместе с вице-канцлером Олафом Шольцом она попытается вылететь в Буэнос-Айрес сегодня утром регулярным рейсом.
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