Лайнер Ангелы Меркель совершил экстренную посадку из-за поломки систем связи

Технический сбой на правительственном авиалайнере канцлера Германии Ангелы Меркель, совершившем вынужденную посадку в Кельне, затронул все системы, отвечающие за связь самолета с землей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на журнал Spiegel.
По данным издания, ситуация на борту лайнера была настолько серьезной, что о ней сразу сообщили министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен. На место посадки лайнера в аэропорту Кельна прибыли пожарные автомобили.
Ранее агентство DPA сообщило, что самолет Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне по пути на саммит G20 в Буэнос-Айресе из-за технической неисправности.
Ангела Меркель призналась: узнав от бортпроводников об инциденте, сначала решила, что что-то произошло в Германии. Канцлер выразила мнение, что случившееся не говорит о ненадежности правительственных лайнеров.
Как пишет Welt, из-за инцидента Ангела Меркель, вероятно, пропустит начало саммита G20. По информации издания, вместе с вице-канцлером Олафом Шольцом она попытается вылететь в Буэнос-Айрес сегодня утром регулярным рейсом.