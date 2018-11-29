Лайнер столкнулся с самолетом Дональда Трампа в аэропорту Нью-Йорка

Частный лайнер президента США Дональда Трампа столкнулся с другим самолетом в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Об этом сообщило агентство «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на анонимные источники.

По его данным, инцидент произошел в среду утром, когда двухмоторный самолет Bombardier Global Express направлялся на место стоянки. Он задел крыло находившегося на стоянке Boeing 757, который Дональд Трамп использовал во время предвыборной кампании.

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На борту Bombardier Global Express были три члена экипажа, никто не пострадал.

Компания Trump Organization подтвердила информацию об инциденте, добавив, что самолет Boeing 757 пока не используется.

Портовое управление Нью-Йорка сообщило, что произошедшее не повлияло на работу аэропорта. Какие повреждения получили самолеты, не уточняется.