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Происшествия

Самолет загорелся в аэропорту американского города Денвера

В аэропорту города Денвера, штат Колорадо, США, из-за неполадок с двигателем загорелся самолет компании American Airlines. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на пресс-службу компании.

По его данным, пассажиров эвакуировали по крылу. Рейс направлялся из аэропорта Колорадо-Спрингс в международный аэропорт Далласа, но был вынужден совершить экстренную посадку в Денвере.

«После благополучной посадки и руления к выходу на посадку в международном аэропорту Денвера (DEN) у рейса 1006 American Airlines возникли проблемы с двигателем. 172 пассажира и 6 членов экипажа покинули самолет», — говорится в сообщении авиакомпании.

На месте произошедшего работаю специальные службы. Дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/322763/
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