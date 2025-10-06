19:17
Меркель возложила ответственность за войну в Украине на Польшу и страны Балтии

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель возложила ответственность за войну в Украине на Польшу и страны Балтии. Поляки и прибалты выступали против диалога с Россией, заявила она в интервью венгерскому изданию Partizan.

Ангела Меркель считает, что отказ Польши поддержать Минские соглашения — два ключевых международных договора между Россией и Евросоюзом — «подтолкнул» президента РФ Владимира Путина к полномасштабному вторжению в Украину в 2022 году.

По ее словам, Польша и страны Балтии не поддержали инициативу о прямых переговорах с Россией в 2021 году. Причиной такого решения стали опасения, что страны ЕС не смогут выработать единую политику по отношению к России.

Невозможность напрямую вести переговоры с Путиным, подчеркнула она, повлияла на дальнейшее развитие событий.

«Сейчас времена изменились, и нам нужно подумать, какую лучше всего занять позицию для достижения мира», — отметила бывший канцлер ФРГ.
