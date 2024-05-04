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Общество

Самолет компании Avia Traffic совершил аварийную посадку

Самолет компании Avia Traffic, вылетевший сегодня в 17.30 из Бишкека в Ош, совершил аварийную посадку. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

По их словам, были сильный гул по правому борту и запах гари в салоне. Самолет взлетел и вернулся в аэропорт «Манас».

«Вообще, этот рейс должна была выполнить авиакомпания Tez Jet, но нас посадили на самолет Avia Traffic», — отмечает источник.

По данным другого источника из аэропорта «Манас», накануне еще один самолет Avia Traffic по техническим причинам не смог взлететь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293228/
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