Сбежавшего от милиции в аэропорту «Манас» скотокрада задержали

Сбежавшего от милиционеров в аэропорту «Манас» подозреваемого в скотокрадстве мужчину задержали. Об этом 24.kg сообщили в МВД.

50-летнего А.Т. задержали на посту «Сосновка», который расположен на трассе Бишкек — Ош, примерно в ста километрах от аэропорта. Мужчина ехал в Джалал-Абад.

«Подозреваемый является жителем Сузакского района. Утром 21 ноября при неизвестных обстоятельствах он сбежал из отделения транспортной милиции в аэропорту «Манас». В отношении сотрудников транспортной милиции проводят служебное расследование», — отметили в МВД.