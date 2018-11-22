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Происшествия

Сбежавшего от милиции в аэропорту «Манас» скотокрада задержали

Сбежавшего от милиционеров в аэропорту «Манас» подозреваемого в скотокрадстве мужчину задержали. Об этом 24.kg сообщили в МВД.

50-летнего А.Т. задержали на посту «Сосновка», который расположен на трассе Бишкек — Ош, примерно в ста километрах от аэропорта. Мужчина ехал в Джалал-Абад.

«Подозреваемый является жителем Сузакского района. Утром 21 ноября при неизвестных обстоятельствах он сбежал из отделения транспортной милиции в аэропорту «Манас». В отношении сотрудников транспортной милиции проводят служебное расследование», — отметили в МВД.
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