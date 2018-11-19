09:56
USD 69.84
EUR 79.25
RUB 1.06
Происшествия

В Кыргызстане на Уч-Курганской ГЭС произошла авария

На Уч-Курганской ГЭС произошла авария, отключился генератор. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Электрические станции».

Сегодня на Уч-Курганской ГЭС от дифференциальной защиты статора отключился гидроагрегат № 2 со сбросом нагрузки 45 мегаватт. Его вывели в ремонт из-за повреждения обмотки статора. Все необходимые запасные детали есть на складе. Потребители этого не почувствуют, так как резерв мощности составляет 250 мегаватт.

Остальные станции работают в штатном режиме. За прошедшие сутки выработали 58 миллионов 146 тысяч киловатт-часов, из них ТЭЦ — 6 миллионов 993 тысячи киловатт-часов. Температура воды, выдаваемой в город, составляет 72 градуса.

Ранее из-за заиления затвора останавливали Камбаратинскую ГЭС-2. Ее ввели в работу 6 ноября.
Ссылка:
просмотров: 562
Версия для печати
Материалы по теме
После установки умных счетчиков потери электроэнергии снизились вдвое
Жители Каракола жалуются на низкое напряжение в сети
К 2045 году долги энергосектора Кыргызстана достигнут 106 миллиардов сомов
Высоковольтные сети Кыргызстана готовят к зимним нагрузкам
За семь лет в сферах энергетики и недропользования возбудили 307 уголовных дел
В 2018 году ГСБЭП возбудила четыре уголовных дела в сфере энергетики
Оголенные провода. Жители «Мурас Ордо» не могут добиться замены опор ЛЭП
Игры кочевников. Энергетики готовы к бесперебойной подаче электричества
Энергетическая отрасль Кыргызстана имеет долг в 100 миллиардов сомов
Опасные провода. Энергетики Джалал-Абада не реагируют на обращение жителей
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;Ботаническом саду погиб внук Медеткана Шеримкулова В Бишкеке в Ботаническом саду погиб внук Медеткана Шеримкулова
На&nbsp;трассе Бишкек&nbsp;&mdash; Ош&nbsp;взорвался газовоз На трассе Бишкек — Ош взорвался газовоз
Чемпиона по&nbsp;дзюдо убили в&nbsp;Казахстане в&nbsp;очереди за&nbsp;углем Чемпиона по дзюдо убили в Казахстане в очереди за углем
Выстрел в&nbsp;депутата Лейлекского кенеша. Потерпевший скончался Выстрел в депутата Лейлекского кенеша. Потерпевший скончался
Бизнес
Удобные способы онлайн-связи с&nbsp;MegaCom Удобные способы онлайн-связи с MegaCom
Успей забрать свой номер первым в&nbsp;новых кодах сети О! &mdash;&nbsp;508 и&nbsp;509 Успей забрать свой номер первым в новых кодах сети О! — 508 и 509
PIN через SMS: современные технологии на&nbsp;службе у&nbsp;&laquo;Росинбанка&raquo; PIN через SMS: современные технологии на службе у «Росинбанка»
Акция от&nbsp;Кыргызтелекома &laquo;Интернет + телефон в&nbsp;каждый дом!&raquo; Акция от Кыргызтелекома «Интернет + телефон в каждый дом!»