В Кыргызстане на Уч-Курганской ГЭС произошла авария

На Уч-Курганской ГЭС произошла авария, отключился генератор. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Электрические станции».

Сегодня на Уч-Курганской ГЭС от дифференциальной защиты статора отключился гидроагрегат № 2 со сбросом нагрузки 45 мегаватт. Его вывели в ремонт из-за повреждения обмотки статора. Все необходимые запасные детали есть на складе. Потребители этого не почувствуют, так как резерв мощности составляет 250 мегаватт.

Остальные станции работают в штатном режиме. За прошедшие сутки выработали 58 миллионов 146 тысяч киловатт-часов, из них ТЭЦ — 6 миллионов 993 тысячи киловатт-часов. Температура воды, выдаваемой в город, составляет 72 градуса.

Ранее из-за заиления затвора останавливали Камбаратинскую ГЭС-2. Ее ввели в работу 6 ноября.