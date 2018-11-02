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В Кыргызстане выявили 25 фактов лжепредпринимательства с ущербом в 570 миллионов

За девять месяцев 2018 года в Кыргызстане выявили 25 фактов лжепредпринимательства. Ущерб оценивается в 572,1 миллиона сомов. Об этом сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По сравнению с 2017-м ущерб от лжепредпринимательства вырос на 396,7 миллиона сомов. По таким фактам возбудили 25 уголовных дел.

Выявлено 90 фактов незаконного предпринимательства, сумма ущерба по которым составила 14,5 миллиона сомов.

С начала года в Кыргызстане по факту уклонения от уплаты налогов провели 460 проверок, по результатам которых предпринимателям доначислили 3 миллиарда 44,6 миллиона сомов налогов. 

По ее данным, в бюджет уже возместили 2 миллиарда 68,2 миллиона сомов, что на 826,3 миллиона больше показателя 2017 года.
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