О внесении изменения в постановление правительства КР

Постановление Правительства КР № 190 от 6 апреля 2018 года



О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников образовательных организаций» от 31 мая 2011 года № 270

В целях материального стимулирования педагогических работников высших военных учебных заведений Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников образовательных организаций» от 31 мая 2011 года № 270 следующее изменение:

в Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников образовательных организаций, утвержденной вышеуказанным постановлением:

абзац восьмой пункта 6 главы 2 после слов «учителей (преподавателей) начальной военной подготовки» дополнить словами

«, преподавателей высших военных учебных заведений Кыргызской Республики».

2. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, осуществлять в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом на соответствующий год.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.