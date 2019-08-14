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Внесены изменения в законодательство в сфере защиты банковских вкладов

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О защите банковских вкладов (депозитов)».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 26 июня 2019 года.

Закон направлен на создание правовых норм деятельности системы обязательной защиты жилищно-сберегательных вкладов (депозитов) участников системы контрактных жилищных сбережений. Система защиты (вкладов) депозитов направлена на защиту участников системы контрактных жилищных сбережений при наступлении гарантийного случая путем предоставления компенсаций в сумме и способами, предусмотренными в Законе «О защите банковских вкладов (депозитов)», а также на содействие стабильности финансовой системы в елом. В целях полномасштабного удовлетворения спроса граждан в улучшении жилищных условий предлагается создание института контрактных жилищных сбережений и установление законодательных норм для обеспечения правовых основ и полноценного функционирования данного института. Учитывая, что деятельность жилищно-сберегательных кредитных компаний относится к банковской сфере, возникает необходимость во внедрении системы защиты депозитов для участников системы контрактных жилищных сбережений.

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О защите банковских вкладов (депозитов)» от 7 мая 2008 года №78, в систему обязательной защиты вкладов (депозитов) включены только коммерческие банки, имеющие соответствующую лицензию Национального банка Кыргызской Республики.

Настоящим Законом предлагаются изменения, направленные на создание правового механизма включения жилищно-сберегательных кредитных компаний, имеющих лицензию Национального банка Кыргызской Республики на право приема жилищно-сберегательного вклада (депозита) в национальной валюте и на предоставление жилищных кредитов, и возлагает обязанность жилищно-сберегательных кредитных компаний принимать обязательное участие в системе защиты депозитов, вносить календарные и чрезвычайные взносы на условиях, идентичн х с условиями для коммерческих банков. При этом, положения Закона Кыргызской Республики «О защите банковских вкладов (депозитов)», регламентирующие порядок формирования Фонда защиты депозитов, компетенцию и полномочия Агентства по защите депозитов Кыргызской Республики, размер и порядок выплаты компенсации при наступлении гарантийного случая остаются неизменными. Такой подход позволит безболезненно и наиболее эффективно интегрировать участников жилищно-сберегательных кредитных компаний в действующую сис ему защиты депозитов и направлен на обеспечение равной защиты прав и законных интересов участников жилищно-сберегательных кредитных компаний наряду со вкладчиками коммерческих банков, предоставляя участникам жилищно-сберегательных кредитных компаний право на получение суммы компенсации при возникновении гарантийных случаев.
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