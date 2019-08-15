Внесены изменения в некоторые законодательные акты

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал согласованный вариант Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам деятельности органов местного самоуправления», выработанного согласительной группой, образованной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики № 14 — VI от 9 марта 2017 года.

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 26 июня 2019 года.

Целью данного Закона является совершенствование отдельных норм законодательства Кыргызской Республики в сфере местного самоуправления, которое предусматривает решение следующих вопросов:

— обеспечение стабильности нормативных правовых актов в сфере местного самоуправления;

— повышение роли Союза МСУ и муниципальных ассоциаций, в части предварительного обсуждения с ассоциациями муниципалитетов проектов НПА, касающихся вопросов МСУ;

— вопросы реализации нормотворческой инициативы;

— вопросы принятия на практике исполнительными и представительными органами МСУ разного вида нормативных актов и нормативных правовых актов (постановлений, решений, распоряжений);

— вопросы обнародования проектов НПА и официального опубликования принятых НПА.

Ранее Законом Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики численность населения, обладающего правом местной нормотворческой (народной) инициативы, была изменена с не менее 100 человек до не менее одной трети членов местного сообщества. Тем самым было обеспечено равенство и справедливость для всех административно-территориальных единиц с учетом пропорциональности численности населения.

Численность членов местного сообщества, обладающих правами местной нормотворческой инициативы устанавливается с учетом численности населения соответствующей административно-территориальной единицы.

1) город Бишкек, Ош — 5000 членов;

2) городские и айылные кенеши (по численности населения административно-территориальной единицы по состоянию на 1 января года, в котором проводятся выборы согласно статистическим данным):

до 6000 — 300 членов;

от 6001 до 20000 — 600 членов;

от 20001 и выше — 1000 членов.

В соответствии с требованиями Закона «О нормативных правовых актах КР» нормотворческие органы (должностные лица) в порядке, установленном Правительством КР на постоянной основе проводят мониторинг и оценку принятых ими нормативных правовых актов с целью выявления эффективности и результативности их действия.

К осуществлению мониторинга и оценке нормативных правовых актов привлекаются независимые эксперты и представители гражданского общества.

Информация о мониторинге и оценке нормативных правовых актов, свидетельствующая о низкой эффективности и результативности их действия, является основанием для внесения изменений и дополнений в нормативные правовые акты либо принятия новых нормативных правовых актов, более эффективно регулирующих данную сферу общественных отношений.

Изменения предполагают устранение дискриминационной нормы для айылных кенешей. Тем самым предлагается установить заработную плату для председателя айылного кенеша равную с председателями городских кенешей, кроме того предлагается внедрить дополнительную штатную единицу айылным кенешам — ответственного секретаря АК, с оплачиваемой заработной платой равной с ответственными секретарями городских кенешей.

Законом предлагаются решения, принимаемые исполнительным органом МСУ по вопросам, отнесенным к его компетенции, обозначить в форме постановлений и распоряжений, которые вступают в силу со дня их подписания мэром города/ главой айыл окмоту.

Кроме этого, считаем необходимым дополнить полномочия главы исполнительного органа МСУ полномочием по отмене принимаемых им правовых актов. Из-за отсутствия такого рода нормы в законодательстве многие главы исполнительных органов МСУ считают себя не уполномоченными в принятии решений по отмене принимаемых ими правовых актов, либо считают решение данного вопроса возможным только в судебном порядке.

В статье 41 Закона «О местном самоуправлении» предлагаем пункт 3-1 изложить в иной редакции, в целях устранения противоречия в законодательстве и правильного применения его на практике.

В соответствии со статьей 31 Закона КР «О НПА КР» нормотворческие органы (должностные лица) в порядке, установленном Правительством КР на постоянной основе проводят мониторинг и оценку принятых ими нормативных правовых актов с целью выявления эффективности и результативности их действия.

К осуществлению мониторинга и оценке нормативных правовых актов привлекаются независимые эксперты и представители гражданского общества.

Информация о мониторинге и оценке нормативных правовых актов, свидетельствующая о низкой эффективности и результативности их действия, является основанием для внесения изменений и дополнений в нормативные правовые акты либо принятия новых нормативных правовых актов, более эффективно регулирующих данную сферу общественных отношений.