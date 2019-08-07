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Внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в законы Кыргызской Республики «О залоге», «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»)».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 12 июня 2019 года.

Цель Закона — формирование законодательной базы для создания и деятельности жилищно-сберегательных кредитных компаний.

Закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.
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