Внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в законы Кыргызской Республики «О залоге», «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»)».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 12 июня 2019 года. Цель Закона — формирование законодательной базы для создания и деятельности жилищно-сберегательных кредитных компаний. Закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.