О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики

Постановление Правительства КР от 21 августа 2019 года № 413

«О создании Общественного фонда «Фонд развития природы» от 27 декабря 2017 года № 840

В целях усиления мер по охране окружающей среды и выполнения природоохранных мероприятий, реализации Стратегического соглашения по охране окружающей среды и развитию инвестиций между Правительством Кыргызской Республики и компанией «Центерра Голд Инк.» и закрытым акционерным обществом «Кумтор Голд Компани» и закрытым акционерным обществом «Кумтор Оперейтинг Компани» от

11 сентября 2017 года (далее — Соглашение), Одностороннего обязательства, подписанного компаниями «Центерра Голд Инк.» и «Кумтор Голд Компани», от 7 августа 2019 года к вышеуказанному Соглашению, а также в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О создании Общественного фонда «Фонд развития природы» от 27 декабря 2017 года № 840 следующие изменения:

1) пункты 1-2 изложить в следующей редакции:

«1. Государственному агентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики в установленном порядке:

— создать Общественный фонд «Фонд развития природы» (далее — Фонд);

— выступить учредителем Фонда;

— решить организационно-правовые вопросы функционирования и государственной регистрации Фонда в органах юстиции;

— обеспечить неукоснительное соблюдение положений Соглашения.

2. Установить, что:

— Фонд будет управляться Наблюдательным советом, назначаемым Государственным агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики;

— Фонд будет подлежать ежегодным аудиторским проверкам;

— средства Фонда будут использоваться исключительно для финансирования проектов по охране окружающей среды и сохранению природных богатств Кыргызской Республики, а также на цели, предусмотренные уставом Фонда.»;

2) пункт 3 признать утратившим силу;

3) приложение к вышеуказанному постановлению признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.