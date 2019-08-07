Внесены изменения в закон об основах технического регулирования в КР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 19 июня 2019 года.

В целях совершенствования законодательства Кыргызской Республики о техническом регулировании и приведения его норм в соответствие с нормативно-правовой базой Евразийского экономического союза в области технического регулирования принятым Законом вносятся некоторые изменения и дополнения в Закон КР от 22 мая 2004 года № 67 «Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике».

Закон вступает в силу по истечении 6 месяцев со дня официального опубликования.