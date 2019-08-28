О внесении изменений в постановление правительства КР

Постановление Правительства КР от 22 августа 2019 года № 421

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по предоставлению отчетов администраторами, осуществляющими процедуры процесса банкротства» от 7 апреля 2011 года № 143

В целях приведения Инструкции по предоставлению отчетов администраторами, осуществляющими процедуры процесса банкротства в соответствие с Кодексом Кыргызской Республики о нарушениях, Законом Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоятельности)», руководствуясь статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики», Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции по предоставлению отчетов администраторами, осуществляющими процедуры процесса банкротства» от 7 апреля 2011 года № 143 следующие изменения:

в Инструкции по предоставлению отчетов администраторами, осуществляющими процедуры банкротства, утвержденной вышеуказанным постановлением:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. В соответствии со статьей 70 Закона Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоятельности)» специальный администратор обязан отчитываться перед государственным органом по делам о банкротстве.

Согласно статье 103 Закона Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоятельности)», внешний управляющий пользуется правами и обязанностями специального администратора, если иное не предусмотрено настоящим разделом и планом реабилитации.

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоятельности)» государственный орган по делам банкротства осуществляет контроль за исполнением администраторами в процессе банкротства требований законодательства Кыргызской Республики, сбор отчетной информации администраторов и утверждает требования к ней.

В настоящей Инструкции под термином «администраторы» понимаются специальный администратор и внешний управляющий.»;

- пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. В случае непредставления или несвоевременного представления отчетности, а также представления недостоверной отчетности, администратор несет ответственность в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики о нарушениях.»;

- в абзаце четвертом пункта 6 слова «и годовой» исключить;

- абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:

«7. Первоначальный анализ финансового состояния представляется в соответствии с требованиями, установленными Правилами о порядке применения процедур процесса банкротства.»;

- в пункте 9:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«9. Квартальные отчеты представляются не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Квартальные отчеты представляются в письменном виде и содержат сведения обо всех действиях, проведенных в отчетном периоде, с приложением копий протоколов собраний кредиторов, информации о проведенных торгах и удовлетворении требований кредиторов и т.п. Показатели в приложениях, представляемых ежеквартально, отражаются нарастающим итогом с начала процесса банкротства, с точным указанием единиц измерения.»;

в абзацах втором и третьем слова «и годовой» исключить;

абзацы двенадцатый, тринадцатый и четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«К отчету обязательно должны быть представлены документы согласно приложениям 1-6 к настоящей Инструкции.

Показатели и данные в приложениях не являются исчерпывающими и, при необходимости, могут быть дополнены администратором.

При применении процедуры специального администрирования методом реструктуризации, администратор, помимо квартального отчета, в обязательном порядке представляет государственному органу по делам банкротства заверенную копию бухгалтерского баланса нового юридического лица, созданного в рамках данной процедуры, с пояснительной запиской.»;

- дополнить пунктами 10-12 следующего содержания:

«10. Отчет об итогах проведения публичных торгов представляется не позднее десяти календарных дней после проведения аукционов и конкурсов. К отчету представляются документы согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.

11. Внешний управляющий, осуществляющий процедуру реабилитации, обязан представить в государственный орган по делам банкротства копию утвержденного плана реабилитации и ежеквартально представлять отчет о результатах исполнения плана.

12. Заключительный отчет представляется в объеме и порядке, установленном Законом Кыргызской Республики «О банкротстве (несостоятельности)» и Правилами о порядке применения процедур процесса банкротства.»;

- приложения 1-6 к указанной Инструкции изложить в редакции согласно приложениям 1-6 к настоящему постановлению;

- приложения 7-13 к указанной Инструкции признать утратившими силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.