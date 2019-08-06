Внесены изменения в некоторые законодательные акты по вопросам землепользования

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам землепользования».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 20 июня 2019 года.

Целью данного Закона является решение существующих проблем, связанных с порядком получения земельных участков для размещения сооружений связи и ее упрощения.

На сегодняшний день в сфере информатизации и в отрасли электросвязи среди прочих проблем значится неравномерное развитие телекоммуникационной инфраструктуры регионов республики, что напрямую отражается на слабом проникновении интернета и информационном неравенстве регионов.

В этой связи, в свое время Правительство Кыргызской Республики в соответствии Программой «Доверие и единство», утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 9 ноября 2016 года № 1053-VI, поставило задачу охватить 85 процентов территории республики высокоскоростным интернетом.

Между тем, конкретными барьерами на пути развития инфраструктуры телекоммуникации, делающими невозможным реализацию социальных значимых задач, стоящих перед отраслью связи по обеспечению населения регионов республики связью, являются нормы и положения запретительного и ограничивающего характера, установленные Земельным кодексом КР, Водным кодексом КР, Лесным кодеком КР, Законом КР «О пастбищах», Законом КР «О переводе (трансформации) земельных участков», Законом КР «Об особо охраняемых прир дных территориях», Закон КР «Об электрической и почтовой связи».

В связи с чем, внесены соответствующие изменения в вышеуказанные законодательные акты Кыргызской Республики.

Вместе с тем, данным Законом в целях единообразного применения в понятийный аппарат Закона КР «Об электрической и почтовой связи» дополнен термином «сооружение связи».

Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.