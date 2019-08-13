Внесены изменения в закон об установлении воинских званий, чинов и спецзваний

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об установлении воинских званий, классных чинов, специальных классных чинов и специальных званий», инициированный депутатами Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Г. К. Асылбаевой, Б. С. Турусбековым, П. Р. Тулендыбаевым, И. И. Матраимовым.

Принятый Закон направлен на приведение положений Закона Кыргызской Республики «Об установлении воинских званий, классных чинов, специальных классных чинов и специальных званий» в соответствие с Законами Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» и «О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» и предусматривает внесение соответствующих изменений, создающих правовые основания для присвоения классных чинов лицам, занимающим политичес ие государственные должности, специальные государственные должности и политические муниципальные должности.

Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.