18:41
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Официально

Внесены изменения в закон об установлении воинских званий, чинов и спецзваний

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «Об установлении воинских званий, классных чинов, специальных классных чинов и специальных званий», инициированный депутатами Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Г. К. Асылбаевой, Б. С. Турусбековым, П. Р. Тулендыбаевым, И. И. Матраимовым.

Принятый Закон направлен на приведение положений Закона Кыргызской Республики «Об установлении воинских званий, классных чинов, специальных классных чинов и специальных званий» в соответствие с Законами Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» и «О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» и предусматривает внесение соответствующих изменений, создающих правовые основания для присвоения классных чинов лицам, занимающим политичес ие государственные должности, специальные государственные должности и политические муниципальные должности.

Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка:
просмотров: 60
Версия для печати
Материалы по теме
Внесены изменения в закон об основах технического регулирования в КР
Внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики
Внесены изменения в некоторые законодательные акты по вопросам землепользования
Внесены изменения в указ о присвоении классных чинов
Внесены изменения в Налоговый кодекс КР
Внесены изменения в закон о статусе судебных исполнителей
О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики
Внесены изменения в Закон «О государственных закупках»
Внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики
Внесены изменения в некоторые законодательные акты
Популярные новости
Памирбек Асанов назначен заместителем министра внутренних дел Памирбек Асанов назначен заместителем министра внутренних дел
Подписаны законы, направленные на&nbsp;улучшение избирательного законодательства Подписаны законы, направленные на улучшение избирательного законодательства
Курсан Асанов освобожден от&nbsp;должности заместителя министра внутренних дел Курсан Асанов освобожден от должности заместителя министра внутренних дел
Бизнес
Кыргызтелеком сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке Кыргызтелеком сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке
Выбери свои условия при покупке смартфонов Honor в&nbsp;сети O!Store Выбери свои условия при покупке смартфонов Honor в сети O!Store
Продать любой ценой? Как бишкекская стройкомпания обманывает своих клиентов Продать любой ценой? Как бишкекская стройкомпания обманывает своих клиентов
В&nbsp;ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; состоялось внеочередное общее собрание акционеров В ОАО «Кыргызтелеком» состоялось внеочередное общее собрание акционеров