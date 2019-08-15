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О внесении изменений в постановление правительства Кыргызской Республики

Постановление Правительства КР от 13 августа 2019 года № 408

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об Агентстве гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики» от 15 января 2010 года № 10

В целях приведения в соответствие с Воздушным кодексом Кыргызской Республики и Кодексом Кыргызской Республики о нарушениях, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об Агентстве гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики» от 15 января 2010 года № 10 следующие изменения:
в Положении об Агентстве гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— пункт 3.2 признать утратившим силу;

— пункт 3.4 изложить в следующей редакции:

«3.4. Разработка проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики, отраслевых стандартов, технических условий, авиационных правил, инструкций, сертификационных требований, других правовых и технических актов по регулированию деятельности гражданской авиации, а также проектов государственных стратегических документов в области гражданской авиации и внесение их на рассмотрение Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики.»;

— абзацы шестой и седьмой пункта 3.5 изложить в следующей редакции:

«- сертификация деятельности в области гражданской авиации, связанной с наземным и аэронавигационным обслуживанием, техническим обслуживанием, ремонтом, подготовкой авиационного персонала, а также предоставлением других услуг, сертификация которых необходима в интересах безопасности, регулярности полетов и эффективности гражданской авиации в Кыргызской Республике;

— выдача лицензий на пассажирские и грузовые перевозки воздушным транспортом, на наземное обслуживание воздушных судов в аэропортах (на аэродромах) при прилете и вылете, за исключением технического обслуживания и (или) ремонта воздушных судов.»;

— пункт 3.11 признать утратившим силу;

— пункт 3.24 после слов «В соответствии с» дополнить словами «Воздушным кодексом Кыргызской Республики и»;

— пункт 4.4 изложить в следующей редакции:

«4.4. Осуществлять проверки авиаперевозчиков и других хозяйствующих субъектов гражданской авиации по исполнению нормативных правовых актов, регулирующих вопросы обеспечения безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, с применением взысканий в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о нарушениях.»;

— пункт 6.3 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«- определяет перечень должностных лиц, наделенных полномочиями составлять протоколы о нарушениях, накладывать взыскания в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики о нарушениях, и создает комиссии по рассмотрению дел о нарушениях;».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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