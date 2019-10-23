Постановление Правительства КР от 18 октября 2019 года № 559

О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики по вопросам перечня государственных услуг и стандартов государственных услуг

В целях реализации задач по повышению качества и доступности государственных услуг, оказываемых гражданам и юридическим лицам, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственных и муниципальных услугах», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Единого реестра (перечня) государственных услуг, оказываемых государственными органами, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями» от 10 февраля 2012 года № 85 следующее изменение:

в Едином реестре (перечне) государственных услуг, оказываемых государственными органами, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— пункт 51 главы 4 признать утратившим силу.

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении стандартов государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам органами исполнительной власти, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями»

от 3 июня 2014 года № 303 следующие изменения:

в стандартах государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам государственными органами, их структурными подразделениями и подведомственными учреждениями, утвержденных вышеуказанным постановлением:

— главу 13 раздела III «В области регистрации, выдачи справок,

удостоверений и других документов, их копий и дубликатов» признать утратившей силу;

— главу 7 раздела IV «В области исследований, анализа, оценки и экспертизы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.