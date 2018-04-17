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Подписан Закон «О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 28 февраля 2018 года.

Закон принят в целях продления срока освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) на банковские оборудования (банкоматы, РОS—терминалы, платежные терминалы и банковские киоски), импортируемых на территорию Кыргызской Республики до 2022 года.

Ожидается, что предлагаемая мера принесет экономическую выгоду стране, так как создает предпосылки для прозрачного движения финансовых потоков и не допускает оборота денежных средств в теневой экономике. Кроме того, Закон направлен на совершенствование мер, направленных на увеличение доли безналичных расчетов, обеспечение отдаленных населенных пунктов республики банковскими оборудованиями, своевременному переводу пенсий, пособий и других государственных выплат, в том числе заработной платы и других выплат негосударственного сектора, на банковские карты.

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года и действует до 31 декабря 2022 года.
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