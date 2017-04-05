Ратифицирован протокол о присоединении Армении к соглашению в рамках ЕАЭС

Подписан Закон о ратификации Протокола о присоединении Республики Армения к Соглашению о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках ЕАЭС
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Протокола о присоединении Республики Армения к Соглашению о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года, подписанного 2 декабря 2015 года в городе Москва».
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 2 марта 2017 года.
Основной целью Соглашения является укрепление здоровья населения
Соглашение устанавливают единые принципы и правила обращения изделий медицинского назначения в целях формирования общего рынка медицинских изделий в рамках ЕАЭС.
В соответствии с Соглашением
— принятия мер, необходимых для гармонизации национального законодательства
— принятия единых правил и требований регулирования обращения медицинских изделий;
— обеспечения единства обязательных требований к безопасности, эффективности и качеству медицинских изделий на территориях
— обеспечения единых подходов к созданию системы обеспечения качества медицинских изделий;
— гармонизации законодательства
Согласно положениям Протокола Республика Армения присоединяется к вышеуказанному Соглашению
Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.