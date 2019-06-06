18:35
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Официально

О внесении изменений в некоторые решения правительства

Постановление Правительства КР от 31 мая 2019 года № 257

О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере деятельности Министерства юстиции Кыргызской Республики

В целях повышения эффективности деятельности Министерства юстиции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 1 Закона Кыргызской Республики «О предельной штатной численности и об условиях оплаты труда государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О предельной штатной численности министерств, административных ведомств и иных государственных органов Кыргызской Республики» от 22 августа 2011 года № 473 следующие изменения:

1) в приложении 5 к вышеназванному постановлению:

— пункт 6 после слов «Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики,» дополнить словами «Министерство юстиции Кыргызской Республики,»;

2) в приложении 6 к вышеуказанному постановлению:

— пункт 5 признать утратившим силу.

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об образовании Центра по координации гарантированной государством юридической помощи при Министерстве юстиции Кыргызской Республики» от 31 мая 2017 года № 314 следующие изменения:

— в пункте 1 и абзаце втором пункта 5 цифры «22» заменить цифрами «18»;

— пункт 3 признать утратившим силу.

3. Установить, что расходы Министерства юстиции Кыргызской Республики, связанные с реализацией настоящего постановления, осуществляются в пределах утвержденной штатной численности и средств, предусмотренных на 2019 год и последующие годы.

4. Министерству юстиции Кыргызской Республики:

— привести структуру и штатное расписание в соответствие с настоящим постановлением;

— привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением;

— принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел правовой экспертизы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.
Ссылка:
просмотров: 60
Версия для печати
Материалы по теме
Внесены изменения в закон о гарантиях деятельности президента Кыргызстана
Внесены изменения в Закон «О рынке ценных бумаг»
Внесены изменения в Закон о свободных экономических зонах в КР
Внесены изменения в законодательные акты по внедрению института пробации
Внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики
В Кыргызстане ввели мораторий на изменение уголовного законодательства
Принимать нововведения придется. Иначе не продать товар в ЕАЭС
Популярные новости
Утверждено Положение по&nbsp;управлению государственными инвестициями Утверждено Положение по управлению государственными инвестициями
Введен запрет на&nbsp;проведение работ по&nbsp;разработке радиоактивных элементов Введен запрет на проведение работ по разработке радиоактивных элементов
Одобрен Среднесрочный прогноз социально-экономического развития на&nbsp;2020-2022&nbsp;гг. Одобрен Среднесрочный прогноз социально-экономического развития на 2020-2022 гг.
Бизнес
MegaCom открывает новые направления для роуминга MegaCom открывает новые направления для роуминга
Первая социальная ипотека в&nbsp;&laquo;Росинбанке&raquo; Первая социальная ипотека в «Росинбанке»
&laquo;Умные&raquo; инновации от&nbsp;LG. Путешествие на&nbsp;родину передовых технологий «Умные» инновации от LG. Путешествие на родину передовых технологий
Играй в&nbsp;PUBG Mobile! Смотри Twitch! Подключай новую услугу GAMER от&nbsp;О! Играй в PUBG Mobile! Смотри Twitch! Подключай новую услугу GAMER от О!