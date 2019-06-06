Постановление Правительства КР от 31 мая 2019 года № 257

О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере деятельности Министерства юстиции Кыргызской Республики

В целях повышения эффективности деятельности Министерства юстиции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 1 Закона Кыргызской Республики «О предельной штатной численности и об условиях оплаты труда государственных и муниципальных служащих Кыргызской Республики», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О предельной штатной численности министерств, административных ведомств и иных государственных органов Кыргызской Республики» от 22 августа 2011 года № 473 следующие изменения:

1) в приложении 5 к вышеназванному постановлению:

— пункт 6 после слов «Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики,» дополнить словами «Министерство юстиции Кыргызской Республики,»;

2) в приложении 6 к вышеуказанному постановлению:

— пункт 5 признать утратившим силу.

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об образовании Центра по координации гарантированной государством юридической помощи при Министерстве юстиции Кыргызской Республики» от 31 мая 2017 года № 314 следующие изменения:

— в пункте 1 и абзаце втором пункта 5 цифры «22» заменить цифрами «18»;

— пункт 3 признать утратившим силу.

3. Установить, что расходы Министерства юстиции Кыргызской Республики, связанные с реализацией настоящего постановления, осуществляются в пределах утвержденной штатной численности и средств, предусмотренных на 2019 год и последующие годы.

4. Министерству юстиции Кыргызской Республики:

— привести структуру и штатное расписание в соответствие с настоящим постановлением;

— привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением;

— принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел правовой экспертизы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.