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Внесены изменения в закон о гарантиях деятельности президента Кыргызстана

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О гарантиях деятельности Президента Кыргызской Республики».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 4 апреля 2019 года.

Настоящий Закон принят в целях приведения в соответствие с Конституцией Кыргызской Республики, принятой референдумом 27 июня 2010 года.

Следует отметить, что Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики 3 октября 2018 года, по делу о проверке конституционности статьи 12 Закона Кыргызской Республики «О гарантиях деятельности Президента Кыргызской Республики» решила признать оспариваемую норму противоречащей части 3 статьи 16 Конституции Кыргызской Республики, в той мере в какой эта норма не предусматривает процедуру привлечения к ответственности экс-президента за деяния, совершенные им в период исполнения полномочий Президента Кыргызской Республ ки.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
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