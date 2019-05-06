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Внесены изменения в законодательные акты по внедрению института пробации

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам внедрения института пробации».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 20 марта 2019 года.

Принятие данного Закона обусловлено необходимостью реализации Закона Кыргызской Республики «О пробации» и создания благоприятных условий для исправления и ресоциализации лиц, в отношении которых применены меры уголовно-правового характера.

С этой целью внесены изменения в ряд законодательных актов, в том числе в Кодекс Кыргызской Республики о детях.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
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