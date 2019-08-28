Постановление Правительства КР от 22 августа 2019 года № 417

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики» от 16 февраля 2012 года № 100

В целях обеспечения полноты поступления косвенных налогов в бюджет при импорте товаров из государств — членов Евразийского экономического союза, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О ратификации Протокола о некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза, подписанного 16 октября 2015 года в поселке Бурабай», Решением Высшего Евразийского экономического совета «О некоторых вопросах, связанных с присоединением Республики Казахстан к Всемирной торговой организации» от 16 октября 2015 года № 22, подпунктом 3 пункта 20 Приложения № 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики» от 16 февраля 2012 года № 100 следующие изменения:

1) в Положении о Государственной налоговой службе при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— пункт 6 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

«- обеспечение полноты поступления косвенных налогов в бюджет при импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Евразийском экономическом союзе (далее — ЕАЭС) в соответствии с международной договорной базой ЕАЭС.»;

— пункт 7 дополнить абзацами пятьдесят шестым — шестидесятым следующего содержания:

«- обеспечение полноты поступления косвенных налогов в бюджет и прослеживаемости при импорте товаров из государств — членов ЕАЭС, оказании услуг в ЕАЭС в соответствии с международной договорной базой;

— обеспечение контроля в целях подтверждения экспортных поставок по НДС и прослеживаемости при экспорте товаров на территорию государств — членов ЕАЭС в соответствии с международной договорной базой;

— учет и анализ импортируемых и экспортируемых товаров;

— выявление резервов поступлений и внесение предложений по увеличению поступлений косвенных налогов на импорт в бюджет;

— администрирование и методология осуществления контроля в пунктах пропуска по обеспечению исполнения обязательств государств — членов ЕАЭС по вопросам ввоза товаров, к которым применяются пониженные ставки пошлин.»;

— пункт 8 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:

— «- осуществлять осмотр транспортных средств в целях полноты поступления косвенных налогов при ввозе (импорте) товаров из государств — членов ЕАЭС в Кыргызскую Республику;»;

2) схему управления Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденную вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.