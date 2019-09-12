Подписан указ о некоторых вопросах в сфере государственных наград и званий

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «О некоторых вопросах в сфере государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики».

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственных наградах и почетных званиях Кыргызской Республики» постановляется:

Утвердить Положение о порядке представления, награждения, вручения, выдачи дубликатов, аннулирования указов Президента Кыргызской Республики о награждении государственными наградами и присвоении почетных званий Кыргызской Республики согласно приложению.

Внести в Указ Президента Кыргызской Республики «О государственных наградах» от 10 июля 1996 года № 234 следующие изменения:

— в пункте 1:

абзацы второй, седьмой признать утратившими силу;

абзацы третий-шестой изложить в следующей редакции:

" — описание особого знака «Ак Шумкар» (прилагается);

— описания орденов «Манас», «Баатыр эне» (прилагаются);

— описания медалей «Эрдик», «Даңк», «Эне даңкы» (прилагаются);

— описание нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики (прилагается)«;

— Положение о государственных наградах Кыргызской Республики признать утратившим силу;

— Положение о высшей степени отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» признать утратившим силу;

— Статуты орденов «Манас», «Баатыр эне» признать утратившими силу;

— Положения о медалях «Эрдик», «Даңк», «Эне даңкы» признать утратившими силу;

— Положение о почетных званиях Кыргызской Республики признать утратившим силу;

— Положение о Почетной грамоте Кыргызской Республики признать утратившим силу.

Признать утратившими силу:

— пункт 2 Указа Президента Кыргызской Республики «О внесении изменений в Указ Президента Кыргызской Республики «О государственных наградах» от 10 июля 1996 года» от 7 июня 1997 года № 166;

— пункт 1 Указа Президента Кыргызской Республики «Об ордене Кыргызской Республики «Данакер» от 24 ноября 1999 года № 300;

— Указ Президента Кыргызской Республики «О внесении дополнений в Указ Президента Кыргызской Республики «О государственных наградах» от 10 июля 1996 года» от 29 июля 2001 года № 235;

— Указ Президента Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Президента Кыргызской Республики» от 12 апреля 2007 года № 169;

— Указ Президента Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Президента Кыргызской Республики» от 4 февраля 2008 года № 60;

— Указ Президента Кыргызской Республики «О внесении дополнений и изменений в некоторые решения Президента Кыргызской Республики» от 10 февраля 2009 года № 95;

— Указ Президента Кыргызской Республики «О внесении дополнений в Указ Президента Кыргызской Республики «О государственных наградах» от 10 июля 1996 года» от 3 октября 2016 года № 203.

Указ вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.