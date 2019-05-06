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Внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в законы Кыргызской Республики «Об экспортном контроле», «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике»)».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 14 марта 2019 года.

Цель Закона — приведение законодательства Кыргызской Республики в области экспортного контроля в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права в части нераспространения оружия массового поражения и средств его доставки, а также совершенствование правового регулирования отношений, возникающих между государственными органами Кыргызской Республики и участниками внешнеэкономической деятельности при осуществлении экспортного контроля.

Закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня официального опубликования.
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