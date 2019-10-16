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О внесении изменений в некоторые решения правительства

Постановление Правительства КР от 11 октября 2019 года № 536

О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере государственной гражданской службы и муниципальной службы

В целях дальнейшего совершенствования механизмов, регулирующих отдельные вопросы организации государственной гражданской службы и муниципальной службы, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести изменения в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере государственной гражданской службы и муниципальной службы согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.
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