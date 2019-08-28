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О внесении изменения в постановление правительства

Постановление Правительства КР от 22 августа 2019 года № 422

О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О некоторых вопросах в сфере операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями» от 27 июня 2018 года № 303

В целях развития рынка драгоценных металлов, в соответствии со статьями 4 и 11 Закона Кыргызской Республики «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О некоторых вопросах в сфере операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями» от 27 июня 2018 года № 303 следующее изменение:

в Положении о порядке опробования и клеймения ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов в Кыргызской Республике, утвержденном вышеуказанным постановлением:

— пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных металлов, ввезенные из стран, не входящих в ЕАЭС, для реализации, представляются в уполномоченный государственный орган на опробование, анализ и клеймение в течение 90 календарных дней со дня получения соответствующих документов, подтверждающих прохождение государственного контроля.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
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