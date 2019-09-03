Постановление Правительства КР от 30 августа 2019 года № 443

О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах регистрации транспортных средств, установок и оборудования» от 23 июня 2017 года № 407

В целях совершенствования автоматизированной информационной системы «Единый реестр преступлений и проступков», в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, статьями 10 и 17конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах регистрации транспортных средств, установок и оборудования» от 23 июня 2017 года № 407 следующее изменение:

Перечень государственных органов Кыргызской Республики и должностных лиц, имеющих оперативный доступ к электронной базе данных зарегистрированных транспортных средств и водительского состава, утвержденный вышеуказанным постановлением, дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:

«Должностные лица органов прокуратуры Кыргызской Республики.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.