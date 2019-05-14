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Внесены изменения в Закон «О рынке ценных бумаг»

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменения в Закон Кыргызской Республики «О рынке ценных бумаг».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 4 апреля 2019 года.

Цель Закона — совершенствование законодательства КР о рынке ценных бумаг и реализация нормы, предусмотренной частью 15 статьи 123 Уголовно-процессуального кодекса КР.

Закон дополнил Закон КР от 24 июля 2009 года № 251 «О рынке ценных бумаг» новой статьей 392, определяющей порядок совершения действий по погашению ценных бумаг, на которые наложен арест, выплате по ним доходов, их конвертации, обмену или иных действий с ними.

Согласно принятому Закону при наложении ареста на ценные бумаги их конвертация, обмен, погашение и иные действия с ними приостанавливаются до отмены решения о наложении ареста. В случае если при наложении ареста на ценные бумаги подозреваемым, обвиняемым окажется собственник ценных бумаг, выплата доходов собственнику приостанавливается до отмены решения о наложении ареста.

Закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.
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