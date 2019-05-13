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Внесены изменения в Закон о свободных экономических зонах в КР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О свободных экономических зонах в Кыргызской Республике».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 4 апреля 2019 года.

Цель Закона — совершенствование законодательства Кыргызской Республики о свободных экономических зонах (далее — СЭЗ) и приведение его отдельных норм в соответствие с изменениями в налоговом законодательстве Кыргызской Республики в части налогового режима в СЭЗ.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
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