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Общество
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (80)

Давление скачет. Состояние здоровья Омурбека Текебаева вновь ухудшилось

Состояние здоровья экс-депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева вновь ухудшилось. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, у осужденного политика после перевода из Центра неврологии в исправительную колонию № 47 начались проблемы с сердцем, и резко подскочило давление.

«Омурбек Текебаев сейчас находится под постоянным медицинским наблюдением. Но необходимых лекарственных препаратов в медсанчасти колонии нет»,  сказала Таалайгуль Токтакунова. 

В ГСИН 24.kg отметили, если осужденному Омурбеку Текебаеву по настоянию врачей понадобится повторный перевод в стационар, то госпитализация ему будет обеспечена. 

Ранее у Омурбека Текебаева диагностировали атеросклероз аорты и коронарных сосудов, наджелудочковую экстрасистолическую аритмию, гипертоническую болезнь II степени очень высокого риска, узловой зоб и эутиреоз. Кроме того, врачи обнаружили у него опухоль в области щитовидной железы. От операции по удалению опухоли политик отказался.

Лидера «Ата Мекена» приговорили к восьми годам лишения свободы 16 августа 2017 года. Его признали виновным по статье «Коррупция» УК КР.   
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