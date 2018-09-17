Ограбление британского атташе. Милиция не может найти преступников

Сотрудники РОВД Иссык-Кульского района до сих пор не раскрыли ограбление британского военного атташе во время III Всемирных игр кочевников. Об этом 24.kg сообщили в УВД области.

Уточняется, что милиция пока не нашла ни украденных вещей, ни подозреваемых.

«Есть несколько версий преступления. Возбуждено уголовное дело. Ограбление иностранного гражданина еще не раскрыто», — сообщили в УВД.

Напомним, 4 сентября у семьи британского военного атташе украли ценные вещи из палатки в ущелье Кырчын во время Всемирных игр кочевников-2018. Среди прочего в рюкзаке были дорогие фотоаппарат и видеокамера. Ущерб, по предварительным данным, составил полмиллиона сомов.