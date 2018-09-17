18 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

Районы электросетей Участок Время с до Восточный улица Элебесова (западная часть рынка «Дордой») 9.00 14.00 жилмассивы «Кок-Джар» (улицы Тон, Куйручук, Ой-Терскен, Конорчок), «Бакай-Ата» (улицы Эр Табылды, Ак-Уул, Джээк, Анар, Чубак, Нооруз, Манасчи, Эр-Тоштук, Бакай-Ата, Анарбек, Ак-Сай, Арашан) 9.00 18.00 улицы Абдумомунова, Фрунзе, Т.Айтматова 9.30 19.00 район рынка «Орто-Сай» 9.30 18.00 Западный микрорайон «Достук», 4 9.00 17.00 улицы Абдрахманова, Парковая, Можайского, Бейшеналиевой, Московская, Манасчи Сагынбая, бульвар Молодой Гвардии, переулок Багижский 9.30 18.00 улицы Севастопольская, жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Кара-Алма, Талды-Булак) 10.30 12.30 «110-й квартал» 9.00 18.00 улицы Айни, Руставели, Гагарина, Джунусалиева 13.00 18.00

2 Чуйская область

Районы электросетей Участок Время с до Аламудунский село Лебединовка (улицы Северная, Калинина, Школьная, Комсомольская, Мичурина, Садовая, Набережная, проспект Ленина, Победы) 9.00 17.00 село Беш-Кунгей

село Ленинское (улицы Алма-Атинская, Тупик Алма-Атинский, район ПМК-3)

село Луговое (улицы Аламединская, новостройка) село Кашка-Суу (улицы Ала-Арчинская, Достук, Школьная, Медерова, Новостройка)

село Нижняя Ала-Арча (улицы Тихая, Зеленая, Новая, переулок Колхозный) Сокулукский село Кун-Туу (улицы Спортивная, Правды, Школьная, Сейде Эсембаевой, Исмаила, 60 лет Киргизии, Тупик Момунжанова, Тупик Южный),

село Джал (улицы Сатке, Интернациональная) 9.00 17.00 село Манас (улицы Северная, Комсомольская, Западная, Степная, Совхозная, Мира)

село Лесное (улицы Новая, Западная, Северная, Центральная, Атбашинская, Проектная, Восточная) 9.00 17.00 село Белек (улицы Токтогула) 9.00 17.00 Московский село Темен-Суу, Кепер-Арык, Чон-Арык, Мураке, Бала-Аилчи, Ак-Башат 8.00 17.00 Жайылский село Кызыл-Дыйкан 9.00 17.00 Кантский город Кант (улицы Ленина, Горького, Абдраимова, Логвиненко, Гагарина, Котовского, Марковского, Набережная, Октябрьская, Герцена, Пушкина, Советская, Фучика, Комарова, Ленинградская) 9.00 19.00

3 Иссык-Кульская область

10.00-13.00 — село Зындан;

9.00-17.00 — села Карашаар, Туп, Сары-Добо, Бирлик, Талды-Суу, Ичке-Суу, Кутургу, Ой-Тал, Ой-Булак, Кичи-Орукту, Тамга, часть города Члопон-Аты;

10.00-12.00 — город Балыкчи (улица Олимпийская, микрорайон «Сон-Коль»);

10.00-17.00 — села Николаевка, Сары-Булун, кошары;

10.00-16.00 — часть села Ананьева;

8.00-16.00 — пансионаты в селе Бостери.

4 Ошская область

8.00-17.00 — сельские управы Кароол, Джалпак-Таш, Чек-Абад, Тобо-Коргон, Баш-Булак, Каратай, Папан, Кара-Кочкор, Кара-Кулджа, Кулатов, город Ош (села Озгур, Тюлейкен, микрорайоны «Курманджан Датка», «Туран», улицы Ленина, Курманджан Датки, Суюнбаева, Геологическая, Ибрагимова, Лермонтова, Горького, Вишневая, Алиева, Ашхабадская, Низами, Примова, Мирсаатова, Водопроводная, Петрова, Исанова, Боконбаева, Толонова, Чехова, Луначарского, Мусоргского, Пичугина, Набиева, Алимжана).

5 Баткенская область