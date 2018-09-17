Деньги на линейный ускоритель есть. Поставщика определят в начале ноября

Поставщика линейного ускорителя определят в начале ноября. Об этом 24.kg сообщил директор Национального центра онкологии и гематологии.

По его словам, тендер проведен 3 сентября. В конкурсе приняли участие две компании.

«Конкурсная комиссия изучает документацию фирм-участниц. На это отводится до 60 календарных дней, то есть до 3 ноября», — отметил он.

На приобретение линейного ускорителя НЦО планирует потратить 352 миллиона 26 тысяч сомов.

Напомним, компания Centerra Golg Inc. выделила $10 миллионов на закупку самого современного оборудования для онкологического центра. Так как законодательство Канады запрещает своим организациям финансировать бюджет других стран, для покупки линейного ускорителя был создан специальный фонд. На его банковский счет перевели $7 миллионов. Впервые тендер объявили еще в январе 2018-го, несколько раз продлевали, а в середине апреля его отменили. В Жогорку Кенеше возник ряд претензий к работе Фонда поддержки онкослужбы. Депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров заявил, что Счетной палате нужно проверить законность его создания.

Счетная палата вынесла заключение о том, что в соответствии со статьей 106, п. 5 Бюджетного кодекса КР все средства должны проходить через казначейство.

На основании документа комитет Жогорку Кенеша по бюджетам и финансам принял решение о том, чтобы средства, которые поступили либо должны поступить в Фонд поддержки онкологической службы, прошли через государственный бюджет.