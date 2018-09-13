Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 13 сентября возможен дождь. Воздух прогреется до +22 градусов. День уменьшился до 12 часов 37 минут.

Перекрытые дороги

До 21 сентября для движения автотранспорта закроют участок улицы Фрунзе, между Тоголока Молдо и Исанова.

Список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.30-19.00 — улица Бектенова/переулок Балхашский, улицы Чокморова, 1, 3, 5, 7, Ибраимова, 33,35,37, Гоголя, 6, 8;

9.00-18.00 — жилмассивы «Кок-Жар» (улицы Ахунбаева, Босого, Ой-Терскен, Жени-Жок, Куйручук, Арстанбап, Сайма-Таш), «Бакай-Ата» (улицы Конорчок, Сыргак, Анар, Кыз-Сайкал, Байсак, Жайдарлуу), «Ынтымак» (улицы Волокаламская, Садырбаева, Бос-Болток), улицы Фрунзе, 300, улицы Киевская, Панфилова, проспект Чуй, село Чон-Арык (улица Подольская);

9.00-17.00 — микрорайон «Достук», 4а;

9.30-17.00 — улицы Новая, Магистральная;

9.30-18.00 — улицы Садырбаева, Кожобергенова, Мусульманкулова, Московская, Молодой Гвардии, Валдайская, Серегина, П.Лумумбы, Кеминская, Фучика (за БЧК), Талды-Суйская, Бурулдайская, «110-й квартал».

В связи с ремонтом с 10 по 21 сентября будет прекращена подача природного газа:

в районе, ограниченном улицами Суюмбаева, Лермонтова, БЧК, проспектом Чуй;

в микрорайонах «Восток-5», «Аламедин-1»;

в районах «Городок строителей», «Городок энергетиков»;

в селе Лебединовке;

на ТЭЦ, автомойке на перекрестке проспекта Чуй и улицы Чолпон-Атинской.

В связи с проведением ремонтных работ с 9.00 до 20.00 будет прекращена подача питьевой воды в жилом массиве «Ак-Ордо».

Памятные даты

Александр Флеминг впервые явил публике пенициллин

Фото из Интернета

В 1928 году английский ученый-бактериолог Александр Флеминг провел обычный опыт исследования защиты организма человека от инфекционных заболеваний. В результате совершенно случайно он вывел, что обычная плесень синтезирует вещество, уничтожающее возбудители инфекции, и обнаружил молекулу, которую назвал пенициллином.

13 сентября 1929 года на заседании Медицинского исследовательского клуба при Лондонском университете Александр Флеминг впервые явил публике свое открытие — пенициллин.

В 1930-х годах ученые пытались улучшить эффективность пенициллина, но только в 1938-м Говард Флори и Эрнст Чейн выделили чистую форму пенициллина. Из-за больших потребностей в лекарственных средствах в период Второй мировой войны уже в 1943 году началось производство этого антибиотика в больших масштабах. А в 1945-м Флеминг, Флори и Чейн получили Нобелевскую премию за свое открытие.

День рождения бионики

Бионика — наука об использовании в технике знаний о конструкции, принципе и технологическом процессе живого организма. Основу бионики составляют исследования по моделированию различных биологических организмов.

Фото из Интернета. Эмблема бионики

Бионическое моделирование отличается от моделирования, которое осуществляется в других науках. Как правило, модели бионики — несравненно более сложные динамические структуры. Их создание требует не только проведения специальных уточняющих исследований на живом организме, но и разработки специальных методов и средств для реализации и исследования столь сложных моделей.

Формальным годом рождения бионики принято считать 1960-й. Ученые-бионики избрали своей эмблемой скальпель и паяльник, соединенные знаком интеграла, а девизом — «Живые прототипы — ключ к новой технике».

Прародителем бионики считается Леонардо да Винчи. Его чертежи и схемы летательных аппаратов были основаны на строении крыла птицы.

Люди, которые меняли мир Родился академик Мурзабек Иманалиев

Ученый родился 13 сентября 1931 года в селе Каинды Кеминского района. В 1953 году с отличием окончил Кыргызский государственный университет (КГУ), затем учился в аспирантуре КГУ и Московского государственного университета, в 25 лет стал кандидатом наук.

Научная деятельность Мурзабека Иманалиева была связана с решением актуальных для математической науки проблем теории дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений и их приложений в различные отрасли науки. Он также был одним из видных организаторов науки и образования Кыргызстана, автором программы базисного курса математики для средних общеобразовательных школ и учебников на кыргызском языке.

Умер в 2017 году.

У кого намечается той

Асель Турдалиева

Родилась 13 сентября 1969 года. Певица.

Куда сходить

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