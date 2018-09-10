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Спорт

Спортивный календарь с 10 по 16 сентября

10 сентября. Товарищеский матч по футболу. Бишкек, стадион имени Д. Омурзакова, 20.00

Сборная Кыргызстана — сборная Сирии

Для отечественной команды этот матч — очередной этап подготовки к Кубку Азии-2019. Несколькими днями ранее она сыграла со сборной Палестины.

10-16 сентября. Международные соревнования серии Futures среди мужчин по теннису. Алматы (Казахстан)

На корты вышли около 50 мастеров ракетки из 13 стран, в том числе кыргызстанец Кирилл Кистанов.

10-16 сентября. Международные соревнования среди женщин по теннису. Алматы (Казахстан)

Участвуют более 40 спортсменок из 11 стран. Среди них представительница Кыргызстана Ксения Палкина.

10-19 сентября. Международные Иссык-Кульские игры. Иссык-Кульская область

Состязания проводятся в 18-й раз. Девиз: «Азия — регион сотрудничества и мира». Участвуют атлеты из Кыргызстана и ближнего зарубежья. В программе 15 видов спорта.

11-15 сентября. Международные соревнования «Кубок Кремля» по бильярду. Москва (Россия)

Это один из самых престижных турниров по данному виду спорта. Участники борются за победу в дисциплине «комбинированная пирамида». Кыргызстанцы — одни из фаворитов.

14-17 сентября. Чемпионат Кыргызстана по шахматам. Бишкек

Турнир проводится в двух возрастных группах: старше 50 и старше 65 лет.

15 сентября. Чемпионат Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу, 19-й тур

«Алга» — «Нефтчи»,
«Дордой» — «Абдыш-Ата»,
«Академия» — «Кара-Балта»,
«Алай» — «Илбирс».

Игры возобновляются после летнего перерыва. Впереди еще треть чемпионата, и основная борьба впереди.

16 сентября. Чемпионат Кыргызстана по триатлону. Чуйская область

Соревнования проводятся в дисциплине «спринт». Участникам нужно поочередно проплыть 750 метров, проехать на велосипеде 20 километров и пробежать пять километров.
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