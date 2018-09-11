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Общество
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (76)

Дело Текебаева. Юристы надеются на помощь международных правозащитников

Адвокаты экс-депутата Омурбека Текебаева, который сейчас находится на лечении в Центре неврологии, обратились в ряд международных организаций. В частности, в Комитет ООН по защите прав человека. Об этом 24.kg сообщила юрист Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, они надеются, что процедура по направлению дела политика на пересмотр после доклада представителей Союза демократических инициатив в Евразии ускорится.

Адвокаты пока не обращались в Верховный суд, две предыдущие инстанции в пересмотре отказали.

После анализа, который провели члены союза, стало очевидно, что дело Омурбека Текебаева сфабриковано и носит политический характер.

Таалайгуль Токтакунова
«Поэтому мы не спешим обращаться в Верховный суд. Зачем? Чтобы нам опять отказали? Мы рассчитываем на содействие международных организаций», — подчеркнула Таалайгуль Токтакунова.

Она добавила, что состояние здоровья Омурбека Текебаева нестабильно. Он принимает сильные антибиотики, поэтому врачи пока опасаются его оперировать, чтобы удалить опухоль в области щитовидной железы. Пациент может не выдержать наркоза.

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Ранее Омурбеку Текебаеву диагностировали атеросклероз аорты и коронарных сосудов, наджелудочковую экстрасистолическую аритмию, гипертоническую болезнь II степени очень высокого риска, узловой зоб и эутиреоз.

Лидера «Ата Мекена» приговорили к восьми годам лишения свободы 16 августа 2017 года. Его признали виновным по статье «Коррупция» УК КР. Он отбывает наказание в ИК № 47.
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