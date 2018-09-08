Озеленение столицы. Бишкекзеленхоз ждет предложений от горожан

В Бишкекзеленхозе ждут предложений от горожан по озеленению пустых территорий. Об этом 24.kg сообщила главный агроном муниципального предприятия Эльнура Жолдошева.

«Сейчас мы планируем работы по озеленению на следующий год. До конца сентября ждем предложений от горожан», — отметила она.

По ее словам, речь идет о муниципальных участках, а не придомовых, дворовых или частных территориях.

«Несколько участков уже выявили. Когда-то их просто кто-то огородил, чтобы дети не выбегали на улицу. Хотим в этом году их благоустроить, возможно, посеем газон. Работы по озеленению, скорее всего, проведем в 2019 году», — поделились она планами.

Заявки можно оставлять на странице Бишкекзеленхоза в социальной сети Facebook.