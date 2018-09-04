Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 4 сентября без осадков. Воздух прогреется до +27 градусов. День уменьшился до 13 часов 3 минут.

Перекрытые дороги

Список дорог, которые закрыты для проезда, можно посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

9.00-19.00 — улицы Ибраимова, Гоголя, Чокморова, Московская;

13.00-17.30 — улица Суюмбаева, 142;

9.00-17.00 — бульвар Эркиндик, 41;

9.30-18.00 — улицы Шуш-Тубе, Арзамасская, Абдраева, Месароша; Можайского, Кызыл-Кийская, переулки Пензенский, Снегиревский;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Репина, Валдайская, Ак-Туз, Садырбаева, Эгемендик).

Памятные даты

Сэмюэл Морзе впервые продемонстрировал свое изобретение — телеграф

Художник Морзе не имел глубоких знаний в электротехнике, пользуясь подручными приспособлениями, и десять лет целеустремленно трудился над созданием телеграфного аппарата. Его работы увенчались успехом. В 1837 году в Нью-Йоркском университете он впервые продемонстрировал телеграф на специально смонтированной линии длиной в 500 метров. Переданная и принятая телеграмма оказалась не читаемой.



Тогда Морзе меньше чем за полгода придумал код передаваемых сигналов в виде сочетания длинных и коротких. Комбинации точек и тире составили знаменитую азбуку Морзе.

Основана компания Google

Компания Google Inc. основана в 1998 году Сергеем Брином и Лари Пейджем. Брин и Пейдж познакомились в Стэнфордском университете и вместе стали работать над проектом, который затем превратился в Google.

По заявлению основателей компании, миссия Google состоит в организации мировой информации, обеспечении ее доступности и пользы для всех.



Сегодня компания насчитывает более десяти тысяч сотрудников по всему миру. Брин является президентом по технологиям, Пейдж — президентом по продукции.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Аннас Муслимов

Родился 4 сентября 1936 года в городе Фрунзе. Советский ученый в области оборонной промышленности, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки КР.

Создатель уникального изобретения в области оборонной промышленности, в частности метода отбора «золотых» боеприпасов, аналогов которых не существует в мире, то есть идеальных и точных изделий, которые могут использоваться специальными подразделениями войск, таких как снайперы, другие вооруженные подразделения и артиллерия.

Автор 250 научных статей, 48 патентов на изобретения, трех книг для студентов и аспирантов на разных языках, пяти монографий. Подготовил 18 кандидатов наук и шесть докторов наук.

Родился профессор Турар Койчуев

Родился 4 сентября 1938 года. Профессор, заслуженный деятель науки КР. Действительный член Национальной академии наук, авторитет в области экономической теории, истории экономической мысли, макроэкономики, региональной экономики, внес весомый вклад в постсоветское экономическое реформирование. Его научные работы много раз издавались в России, США, Европе, КНР, Японии и других странах. Практически вся его трудовая и творческая биография в советское время связана с Академией наук Киргизской ССР: прошел путь от младшего научного сотрудника до президента АН. С обретением Кыргызстаном независимости приглашен в систему государственной власти. Работал председателем Госкомиссии по экономической реформе (1990-1993), заместителем председателя правительства, государственным секретарем, вице-премьером.

У кого намечается той

Бакытбек Бегалиев

Родился 4 сентября 1971 года. Мэр города Кадамджай.

Откурбек Джамшитов

Родился 4 сентября 1975 года в селе Толойкон Ошской области . Генеральный прокурор Кыргызстана.

Куда сходить

в мастерской группы «705» проходит выставка художника из Парижа «Шагни через границу»;

художника из Парижа «Шагни через границу»; в ОlolohausErkindik состоится мастер-класс «Введение в коучинг. Основы коуч-техник».

Куда еще стоит отправиться сегодня и на неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

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Это будет интересно журналистам и экспертам

Зал заседаний Жогорку Кенеша, 9.30 — официальное открытие сессии VI созыва.

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