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Общество
Сюжет: III Всемирные игры кочевников (96)

Всемирные игры кочевников. Заявки на участие подали более 2,3 тысячи человек

Заявки на участие в спортивных мероприятиях III Всемирных игр кочевников подали 2 тысячи 307 человек из 79 стран. Об этом сообщили в секретариате ВИК.

По его данным, аккредитация завершилась 25 августа 2018 года. «Окончательный список участников и стран станет известен после прохождения мандатной комиссии», — отметили в секретариате.

Официальные приглашения на участие в III Всемирных играх кочевников направили в 102 страны.

Соревнования пройдут среди мужчин по 37 видам спорта, а среди женщин — по 16.

Ранее сообщалось, что ущелье Кырчын и спортивные объекты в Чолпон-Ате полностью готовы к проведению Игр.
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