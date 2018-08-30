Всемирные игры кочевников. Заявки на участие подали более 2,3 тысячи человек

Заявки на участие в спортивных мероприятиях III Всемирных игр кочевников подали 2 тысячи 307 человек из 79 стран. Об этом сообщили в секретариате ВИК.

По его данным, аккредитация завершилась 25 августа 2018 года. «Окончательный список участников и стран станет известен после прохождения мандатной комиссии», — отметили в секретариате.

Официальные приглашения на участие в III Всемирных играх кочевников направили в 102 страны.

Соревнования пройдут среди мужчин по 37 видам спорта, а среди женщин — по 16.